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В России актер получил восемь суток ареста за ролик, в котором он изобразил пьяного гаишника

В полиции сочли, что он "дискредитирует органы внутренних дел"

В России актер получил восемь суток ареста за ролик, в котором он изобразил пьяного гаишника
Актер Дмитрий Смолев
Фото: openmedia.io

Суд в Москве арестовал на восемь суток актера театра "Современник" Дмитрия Смолева, который снялся в ролике в форме сотрудника автоинспекции.

Его признали виновным в незаконном ношении полицейской формы и мелком хулиганстве, сообщает Радио Свобода.

В ролике, который ранее появился в соцсетях, актер, одетый в полицейскую форму, изображает пьяного сотрудника ГИБДД.

Полиция начала поиски снявшегося в ролике, посчитав, что он "дискредитирует органы внутренних дел", пишет агентство "Москва".

Сотрудники ГИБДД вместе с полицейскими района Якиманка выяснили, что в видео снялся 37-летний актер "Современника".

"За этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознания. Выяснили, опознали, приехали в театр и с репетиции увезли", – написал в Фейсбуке культурный обозреватель Слава Шадронов.

Смолев был задержан накануне вечером прямо перед спектаклем "Дюма", в котором он должен был играть. Режиссер постановки Михаил Ефремов сообщил о задержании актера зрителям перед началом спектакля. Роль Д'Артаньяна исполнил другой актёр.

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