К тушению пожаров в Сибири подключили армию. Об этом распорядился президент России Владимир Путин, передает Настоящее время.

Как сообщило Минобороны, в ближайшее время десять вертолетов и десять самолетов Ил-76 вылетят в Красноярск. Площадь возгорания достигла уже 3,7 миллиона гектаров.

Долгое время власти отказывались тушить пожары, ссылаясь на высокие затраты.

Лесные пожары зафиксированы, в частности, на территории Таймыра, Эвенкии, а также ряда районов Красноярского края. Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Петицию на сайте change.org с требованием ввести ЧС на всей территории Сибири подписали более 830 тысяч человек.