Экс-мэр Тегерана приговорен к смертной казни

Бывший мэр Тегерана Мохаммед Али Наджафи приговорен судом к смертной казни по обвинению в убийстве жены.

Наджафи был признан виновным в расстреле своей второй жены Митры Остад в их доме в столице Афганистана 28 мая, передает AFP.

Согласно сообщениям иранских СМИ, ее тело было найдено в ванной после того, как 67-летний Наджафи сдался и признался в ее убийстве.

Семья убитой сама попросила суд применить принцип возмездия - в данном случае казнить Мохаммеда Али Наджафи.

В свою очередь, защита Наджафи заявила, что будет обжаловать смертный приговор.

Наджафи ранее занимал пост советника президента Хасана Рухани по экономическим вопросам. Позже в августе 2017 года его избрали мэром Тегерана, но в апреле 2018 года он подал в отставку.

Наджафи женился на Остаде, не разводясь со своей первой женой, что необычно для Ирана, где многоженство является законным, но социально осуждается.