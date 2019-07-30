Завод "Маяк" в РФ был источником радиоактивного облака над Европой в 2017 году, - ученые

"Маяк" как раз находится там, где изначально ученые предполагали рождение облака.

Завод "Маяк" в России был источником радиоактивного облака, которое зависло над Европой осенью в 2017 году. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в научном журнале PNAS Американской академии наук.

В течении двух лет группа ученых анализировала информацию, связанную с этим инцидентом и пришли к выводу, что утечка рутения-106 "без сомнения" произошла в России. Ее источником был завод, где производят компоненты для ядерного оружия "Маяк", находящийся в Челябинской области неподалеку от границы с Казахстаном.

В отчете отмечается, что повышенный уровень радиации не угрожал здоровью людей за пределами России. Однако ученые тревожно относятся к тому, что Москва тогда отказалась брать на себя ответственность из-за выброса, утверждая, что "Маяк" не мог тогда быть источником радиации.

Эта задержка с обнаружением места выброса радиации лишила ученых данных, которые могли бы помочь предотвратить другой массив утечки радиоактивных веществ.

Напомним, в ноябре 2017 года над Европой возникло радиоактивное облако. Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) основываясь на погодных условиях, предположил, что утечка вероятнее всего произошла к югу от Уральских гор. Это указывало на Россию или Казахстан.

В России тогда заявляли, что не знают об аварии на их территории.

В декабре того же года Межведомственная комиссия, которая изучала причины выброса рутения-106 на Южном Урале, предположила, что утечка могла произойти из-за сгоревшего в атмосфере спутника. Эта версия была в РФ самой распространенной, несмотря на то, что предположения утечки из "Маяка" тоже часто звучали среди активистов и ученых.

Русские СМИ утверждали, что были инициированы проверки предприятия, однако там якобы контрольные пробы не обнаружили рутения-106.

"Маяк" известен еще минимум двумя другими крупными авариями с выбросом радиоактивных веществ - в 1957 и 2004 годах.