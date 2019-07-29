В Германии мужчина столкнул мать с ребенком под поезд

На железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне в понедельник, 29 июля, погиб восьмилетний мальчик. Его вместе с матерью мужчина столкнул с платформы на рельсы, на которую прибывает скоростной поезд ICE.

Женщине удалось спастись, однако ребенок получил смертельные травмы, передает DW.

Злоумышленник пытался столкнуть на путь еще одного человека, но ему это не удалось, сообщает издание. После этого мужчина попытался убежать, однако его еще до прибытия полиции задержали прохожие неподалеку от вокзала.

Правоохранители допросили злоумышленника, однако информации о мотиве поступка 40-летнего мужчины пока нет.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Франкфурта Изабель Нойманн, по предварительным данным, потерпевшие и подозреваемый не были знакомы. Задержанный - гражданин Эритреи. Детали преступления устанавливаются.

Это уже второй подобный случай в ФРГ за последнее время. 20 июля в городе Ферда в земле Северный Рейн-Вестфалия 28-летний мужчина столкнул на рельсы перед региональным поездом 34-летнюю женщину. В результате она погибла. Мужчина находится под стражей по подозрению в совершении убийства. Как и в случае во Франкфурте, злоумышленник и жертва не знали друг друга.

Ранее сообщалось, что на станции "Сырец" в Киеве поезд сбил мужчину насмерть.