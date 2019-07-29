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Доля США в общем объеме военно-технической помощи Украине за 4 года составляет 92% - посол Чалый

Уже в этом году будет реализован крупный проект закупки летального оборонительного оружия.

Доля США в общем объеме военно-технической помощи Украине за 4 года составляет 92% - посол Чалый
Хаммеры из США прибыли в Украину
Фото: пресс-служба президента

Украина для США в сфере обороны и безопасности сейчас являются стратегическим партнерами, доля США за 4 года составляет 92%.

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый сказал в интервью Укринформу.

«92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов. Подчеркну, 92%», - сказал посол.

По его словам, это произошло благодаря доверию к Украине, которого не было еще в 2015 году, но Киев ее приобрел за это время. А также благодаря изменениям украинского законодательства, которые сегодня реформировали эту сферу. «Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован крупный проект закупки летального оборонительного оружия», - добавил Чалый.

Кроме того, сделано много, чтобы открыть возможность американских инвестиций и в оборонно-промышленный комплекс Украины. «Непросто было установить доверие, чтобы американцы начали думать над совместным производством вооружений. Это очень чувствительная тема, но это реальный следующий этап нашего стратегического партнерства», - сказал Чалый.

По его мнению, стратегическое партнерство в этой сфере надолго, поскольку соответствующие инструменты такого взаимодействия уже действуют независимо от политических процессов в Украине и США.

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