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Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии, 3 погибших

11 человек доставлены в больницы с ранениями разной степени тяжести.

В американском штате Калифорния неизвестный устроил стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival, в результате погибли 3 человека, ранены - не менее 11. Об этом сообщила полиция города, передает NBC News.

В полиции подчеркнули, что место происшествия до сих пор остается небезопасным и призвали пока держаться подальше от этого района.

Пострадавшие госпитализированы в две больницы, их состояние - от легкого до критического. По информации СМИ, некоторых из пострадавших доставили в больницу на вертолете.

"Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия в Гилрое (штат Калифорния). Как сообщают, стрелка еще не задержали", - написал президент США Дональд Трамп в Twitter:

По словам очевидцев, огонь по людям на фестивале открыл мужчина средних лет.

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