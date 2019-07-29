Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии, 3 погибших

В американском штате Калифорния неизвестный устроил стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival, в результате погибли 3 человека, ранены - не менее 11. Об этом сообщила полиция города, передает NBC News.
В полиции подчеркнули, что место происшествия до сих пор остается небезопасным и призвали пока держаться подальше от этого района.
Пострадавшие госпитализированы в две больницы, их состояние - от легкого до критического. По информации СМИ, некоторых из пострадавших доставили в больницу на вертолете.
"Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия в Гилрое (штат Калифорния). Как сообщают, стрелка еще не задержали", - написал президент США Дональд Трамп в Twitter:
Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 липня 2019 р.
По словам очевидцев, огонь по людям на фестивале открыл мужчина средних лет.