Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии, 3 погибших

11 человек доставлены в больницы с ранениями разной степени тяжести.

В американском штате Калифорния неизвестный устроил стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival, в результате погибли 3 человека, ранены - не менее 11. Об этом сообщила полиция города, передает NBC News.

В полиции подчеркнули, что место происшествия до сих пор остается небезопасным и призвали пока держаться подальше от этого района.

Пострадавшие госпитализированы в две больницы, их состояние - от легкого до критического. По информации СМИ, некоторых из пострадавших доставили в больницу на вертолете.

"Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия в Гилрое (штат Калифорния). Как сообщают, стрелка еще не задержали", - написал президент США Дональд Трамп в Twitter:

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 липня 2019 р.

По словам очевидцев, огонь по людям на фестивале открыл мужчина средних лет.