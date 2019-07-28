Напряжение между странами возникло после того, как иранские военные задержали британский танкер в Ормузском проливе.

Иран предостерег Британию от создания европейской миссии в Персидском заливе

Иран предостерег Великобританию от создания европейской миссии для обеспечения безопасного прохода кораблей в Персидском заливе. Об этом в воскресенье, 28 июля, заявил пресс-секретарь иранского правительства Али Раби, передает "Немецкая волна".

По его словам, создание такой миссии европейскими государствами было бы "враждебными сигналом", который является "провокационным" и только "усилит напряжение".

Тем временем глава Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал правительство Германии поддержать идею Великобритании. А министр обороны ФРГ Аннеґрет Крамп-Карренбауэр не исключила возможности, что страна примет участие в подобной миссии.

Напомним, 19 июля вооруженные силы Ирана задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушении правил международного судоходства.

Реагируя на этот инцидент, Великобритания заявила, что хочет создать европейскую миссию для обеспечения безопасного прохода кораблей в Персидском заливе. Эту инициативу уже поддержали Франция, Италия и Дания.

Кроме того, 25 июля правительство Великобритании объявило о том, что будет предоставлять каждому британскому танкеру, проходящему через Ормузский пролив, военный эскорт.