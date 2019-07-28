Команда президента намерена провести административную реформу
Команда президента намерена провести административную реформу
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Шустер возвращается на телеканал "Украина"
Шустер возвращается на телеканал "Украина"
В Белой Церкви ввели ограничительные меры из-за масштабной спецоперации по задержанию членов ОПГ (обновлено)
В Белой Церкви ввели ограничительные меры из-за масштабной спецоперации по задержанию членов ОПГ (обновлено)
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
В "Слуге народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН
В "Слуге народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
ГлавнаяМир

Иран предостерег Британию от создания европейской миссии в Персидском заливе

Напряжение между странами возникло после того, как иранские военные задержали британский танкер в Ормузском проливе.

Иран предостерег Британию от создания европейской миссии в Персидском заливе
Иран предостерег Британию от создания европейской миссии в Персидском заливе
Фото: blogs.cfr.org

Иран предостерег Великобританию от создания европейской миссии для обеспечения безопасного прохода кораблей в Персидском заливе. Об этом в воскресенье, 28 июля, заявил пресс-секретарь иранского правительства Али Раби, передает "Немецкая волна".

По его словам, создание такой миссии европейскими государствами было бы "враждебными сигналом", который является "провокационным" и только "усилит напряжение".

Тем временем глава Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал правительство Германии поддержать идею Великобритании. А министр обороны ФРГ Аннеґрет Крамп-Карренбауэр не исключила возможности, что страна примет участие в подобной миссии.

Напомним, 19 июля вооруженные силы Ирана задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушении правил международного судоходства.

Реагируя на этот инцидент, Великобритания заявила, что хочет создать европейскую миссию для обеспечения безопасного прохода кораблей в Персидском заливе. Эту инициативу уже поддержали Франция, Италия и Дания.

Кроме того, 25 июля правительство Великобритании объявило о том, что будет предоставлять каждому британскому танкеру, проходящему через Ормузский пролив, военный эскорт.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также