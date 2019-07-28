КНДР отпустила задержанное российское судно с 17 моряками

Российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8", задержанный пограничной службой КНДР 17 июля, вышел из северокорейского порта Вонсан и направляется в южнокорейский порт. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в КНДР в Твиттере.

По данным российского диппредставительства, в 16:00 по местному времени северокорейская сторона сообщила капитану судна об освобождении. В 19:30 судно отчалило из порта Вонсан и взяло курс на южнокорейский порт в Сокчо. Там высадят двух членов экипажа - граждан Южной Кореи.

Ранее российское посольство в Пхеньяне сообщило, что траулер был задержан пограничниками КНДР 17 июля. Северокорейская сторона объясняла задержание судна нарушением своей границы. В посольстве КНДР в Москве утверждали, что капитан "Сянхайлинь-8" признал нарушение госграницы Северной Кореи.

Подробности нарушения не сообщались. При этом отмечалось, что корейская сторона позднее обеспечила моряков водой и продуктами питания.