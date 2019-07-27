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Российских хакеров обвинили в кибератаках на исследовательскую группу Bellingcat

Журналисты считают, что атаки могут быть связаны с расследованиями о крушении МН17.

Российских хакеров обвинили в кибератаках на исследовательскую группу Bellingcat
Элиот Хоггинс
Фото: EPA/UPG

Британский журналист и основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хоггинс заявил, что с кибератаками на эту группу, расследующую резонансные события, могут быть связаны российские хакеры.

"Bellingcat считает себя мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России. Я полагаю, что частота атак - будь то хакеры, тролли или СМИ - позволяет оценить влиятельность ресурса", - написал Хоггинс в своем твиттере.

По его словам, Bellingcat в настоящее время занимается расследованием отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Кроме того, кибератаки могут быть связаны с пятилетней годовщиной крушения пассажирского самолета рейса MH17, к которому причастна Россия, уверен Хоггинс.

В твиттере Bellingcat уточняется, что объектом кибератак стал, в частности, сервис веб-почты ProtonMail. Он отличается от многих других почтовых сервисов тем, что письма между его пользователями всегда шифруются автоматически. Сервис ProtonMail используется сотрудниками Bellingcat для повышения безопасности переписки.

Bellingcat - исследовательская группа, основанная в 2014 году британским журналистом Элиотом Хиггинсом. По словам ее создателей, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований, которые касаются резонансных событий.

В мае этого года Bellingcat обнародовала данные 12 человек, которые имели отношение к гибели рейса MH17 в 2014 году.

Кроме того, после отравления Скрипалей в марте 2018 года Bellingcat сообщил о, предположительно, настоящих именах подозреваемых в покушении. По данным проекта, Александра Петрова на самом деле зовут Александром Мишкиным, Руслана Боширова - Анатолий Чепига, Сергея Федотова - Денисом Сергеевим. Вся являются сотрудниками ГРУ.

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