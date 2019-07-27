Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
В Азовском море корабли ФСБ России освещают украинские катера морской охраны зеленым лучом, - ООС
В Азовском море корабли ФСБ России освещают украинские катера морской охраны зеленым лучом, - ООС
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Кличко заявил, что Богдан навязывал ему "смотрящего"
Кличко заявил, что Богдан навязывал ему "смотрящего"
В "Слуге народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН
В "Слуге народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
ГлавнаяМир

В Москве задерживают незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в гордуму

Известно о задержании пятерых политиков.

В Москве задерживают незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в гордуму
Фото: tvrain.ru

В Москве начались задержания незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в гордуму. Об этом сообщает Интерфакс.

По состоянию на утро субботы, 27 июля, уже задержали Ивана Жданова, Юлию Галямину, Дмитрия Гудкова и Илью Яшина. Всем им ранее отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.

Также по пути на митинг у мэрии Москвы задержали Любовь Соболь. Как пишет Дождь, Соболь села в такси, к машине подбежали полицейские, вытащили ее из автомобили и затолкали в автобус.

О Гудкове известно, что его везут в ОВД Коптево, Галямина сообщила, что ее везут в ОВД Хорошево-Мневники.

Илью Яшина доставили в отдел полиции города Троицк. Ранее у него дома проходил обыск. 

По его словам, обыск в его квартире закончил в час ночи. После этого там же его допрашивали. Яшин отказался отвечать на вопросы.

«После этого меня вывели из дома и погрузили в автозак. В сопровождении десятка бойцов спецназа МВД, в масках и с оружием, я доставлен в отдел полиции города Троицка. Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест», - написал политик в соцсетях.

Кроме того, задержания происходят возле мэрии Москвы, где запланирована массовая акция протеста. Дождь сообщает, что у мэрии задерживают всех подряд, в автозаки поместили более 60 человек.

Вечером 26 июля сотрудники полиции приходили в предвыборные штабы независимых кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Ивана Жданова и Любови Соболь. Кроме того, обыски проходили у родственников Константина Янкаускаса и родителей Дарьи Бесединой, а также в Фонде борьбы с коррупцией.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Напомним, последние несколько недель в Москве проходили многотысячные протесты из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать часть кандидатов на выборы в гордуму. 

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также