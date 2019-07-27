В Москве задерживают незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в гордуму

В Москве начались задержания незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в гордуму. Об этом сообщает Интерфакс.

По состоянию на утро субботы, 27 июля, уже задержали Ивана Жданова, Юлию Галямину, Дмитрия Гудкова и Илью Яшина. Всем им ранее отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.

Также по пути на митинг у мэрии Москвы задержали Любовь Соболь. Как пишет Дождь, Соболь села в такси, к машине подбежали полицейские, вытащили ее из автомобили и затолкали в автобус.

О Гудкове известно, что его везут в ОВД Коптево, Галямина сообщила, что ее везут в ОВД Хорошево-Мневники.

Илью Яшина доставили в отдел полиции города Троицк. Ранее у него дома проходил обыск.

По его словам, обыск в его квартире закончил в час ночи. После этого там же его допрашивали. Яшин отказался отвечать на вопросы.

«После этого меня вывели из дома и погрузили в автозак. В сопровождении десятка бойцов спецназа МВД, в масках и с оружием, я доставлен в отдел полиции города Троицка. Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест», - написал политик в соцсетях.

Кроме того, задержания происходят возле мэрии Москвы, где запланирована массовая акция протеста. Дождь сообщает, что у мэрии задерживают всех подряд, в автозаки поместили более 60 человек.

Вечером 26 июля сотрудники полиции приходили в предвыборные штабы независимых кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Ивана Жданова и Любови Соболь. Кроме того, обыски проходили у родственников Константина Янкаускаса и родителей Дарьи Бесединой, а также в Фонде борьбы с коррупцией.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Напомним, последние несколько недель в Москве проходили многотысячные протесты из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать часть кандидатов на выборы в гордуму.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.