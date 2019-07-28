Фото: ansa.it

В Италии в результате непогоды погибли три человека, повреждены дома и автомобили. В Риме затопило несколько станций метро. Об этом пишет агентство Ansa.

В нескольких северных и центральных районах страны объявлен оранжевый уровень опасности.

"В результате торнадо в населенном пункте Фочене неподалеку от Рима погибла 27-летняя женщина. Она во время непогоды пыталась скрыться на АЗС, но ветер поднял ее автомобиль и отбросил на десятки метров в дренажный канал", - говорится в сообщении.

Фото: ansa.it

В поселке Ареццо нашли мертвым 72-летнего мужчину, который считался исчезнувшим с прошлой ночи. Полиция нашла его пустой автомобиль, а его тело обнаружили неподалеку в канаве среди грязи и мусора.

В субботу в горах в Альто-Адидже от удара молнии погибла норвежская бегунья, которая участвовала в забеге. Соревнования прервали из-за непогоды, но группа, в которой была спортсменка, находилась в изолированной зоне, поэтому их не успели предупредить.

Напомним, ранее в Ровно из-за сильного ливня затопило улицы.