В Беларуси объявили второй в этом году смертный приговор

С момента обретения страной независимости в 1991 году в стране казнены свыше 400 человек.

В Беларуси во второй раз в 2019 году объявили смертный приговор.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на базирующуюся в Минске правозащитную группу "Весна".

Согласно сообщению, суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух пожилых женщин в декабре 2018 года и приговорил его к смерти.

50-летний подсудимый признавал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь.

Павлов - второй приговоренный к смертной казни в 2019 году после 36-летнего Александра Осиповича, которого признали виновным в убийстве двух девушек в прошлом году.

Напомним, Беларусь остается единственным государством в Европе, которое еще прибегает к смертной казни. Белорусские власти регулярно извещают родственников приговоренных о состоявшейся казни с большим опозданием. При этом семьям казненных не выдаются их тела и не сообщается о месте погребения.

С момента обретения Беларусью независимости в 1991 году в стране были казнены свыше 400 человек.

Евросоюз периодически призывает Беларусь отказаться от смертной казни.