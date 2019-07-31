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"Нафтогаз" подал в Гаагу иск на $5,2 млрд против России

Трибунал вынесет решение о компенсации этих убытков не раньше конца 2020 года.

"Нафтогаз" подал в Гаагу иск на $5,2 млрд против России
Фото: Радио Свобода

НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в ее группу, в конце июня подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков из-за захвата их активов в Крыму на $5,2 млрд.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

Группа "Нафтогаз" просит суд обязать РФ выплатить назад эту сумму. Ожидается, что трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Трибунал уже признал, что Россия нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму. Поскольку суд разделил производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Отмечается, что компания владела ценными энергетическими активами в Крыму и была одной из основных мишеней РФ, когда та конфисковала украинские активы после своего незаконного вторжения и оккупации полуострова в 2014 году.

15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" и ее предприятий об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

В 2017-2018 годах в Стокгольме состоялось два арбитражных производства в рамках спора между "Нафтогазом" и "Газпромом". По их результатам "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

"Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции компании на октябрь 2019 года.

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