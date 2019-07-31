Секретарь Киевсовета подал в отставку
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года
Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Кличко остался главой КГГА
Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Кличко остался главой КГГА
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
ГлавнаяЭкономикаБизнес

ЕС увеличит квоты для украинских экспортеров мяса птицы в 2,5 раза

Квота будет увеличиваться постепенно, если ее ратифицируют парламенты обеих сторон.

ЕС увеличит квоты для украинских экспортеров мяса птицы в 2,5 раза
Фото: Макс Левин

Украина подписала соглашение с Европейским союзом об постепенном увеличении квоты на беспошлинный ввоз мяса птицы в ЕС для украинских экспортеров. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

Соглашение было подписано 30 июля вице-премьер-министром Украины - Министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.

Согласно изменениям годовая квота на мясо птицы и переработанного мяса птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза. Однако чтобы соглашение вступило в силу, его должны еще подписать парламенты обеих сторон.

Напомним, 5 мая США отменили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также