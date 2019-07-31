ЕС увеличит квоты для украинских экспортеров мяса птицы в 2,5 раза

Квота будет увеличиваться постепенно, если ее ратифицируют парламенты обеих сторон.

Украина подписала соглашение с Европейским союзом об постепенном увеличении квоты на беспошлинный ввоз мяса птицы в ЕС для украинских экспортеров. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

Соглашение было подписано 30 июля вице-премьер-министром Украины - Министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.

Согласно изменениям годовая квота на мясо птицы и переработанного мяса птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза. Однако чтобы соглашение вступило в силу, его должны еще подписать парламенты обеих сторон.

Напомним, 5 мая США отменили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.