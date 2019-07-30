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Второй банк Курченко прекратил существование

12 июня прекратил существование принадлежавший Курченко Брокбизнесбанк.

Второй банк Курченко прекратил существование
Фото: realbank.com.ua

"Реал Банк", который принадлежал сбежавшему в Россию "младоолигарху" Сергею Курченко, прекратил существование.

Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов, 29 июля внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о прекращении банка как юридического лица. Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

Отмечается, что требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными.

В мае 2014 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил ликвидировать ПАО "Реал Банк".

Крупнейшим клиентом Реал Банка была группа компаний ВЕТЭК Сергея Курченко, который ныне находится в розыске. Официально ВЕТЭК был миноритарным акционером Реал Банка.

12 июня прекратил существование принадлежавший Курченко Брокбизнесбанк.

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