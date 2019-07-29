У "Проминвестбанка" появился еще один покупатель

ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" киевлянина Александра Зиновьева намерено купить Проминвестбанк – "дочку" российского ВЭБ, выставленную на продажу во исполнение решения международного арбитража по "крымскому" иску связанных с экс-владельцами Приватбанка компаний.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) указано, что она намерена приобрести все 5 млрд 80 млн. 310,373 тыс. штук акций, что составляет 99,7726% уставного капитала, аукцион по продаже которых назначен на бирже ПФТС на 28 августа.

Согласно госреестру, КУ "Инвестиционное" с уставным капиталом 8 млн грн зарегистрировано в марте 2016 году, однако лицензию на ведение хоздеятельности по предоставлению финансовых услуг получило лишь в апреле этого года.

Зиновьев является также владельцем ФК "Экспресс Финанс". У этой компании тот же руководитель, что и в КУ "Инвестиционное" - Александр Леоненко, возглавляющий "Факторинговую компанию "Глобал плюс". Сам Зиновьев возглавляет ФК "Экспресс инвест". В этой компании он является миноритарием, а контролирует ее ООО "Кредоинвестгрупп", некогда бывшее совладельцем ФК "Глобал плюс" с компаниями "Адамант Капитал" и ООО "Аква Диджитал".

Ранее сообщалось, что украинскую "дочку" ВЭБ намерены купить компании, связанные с Investohills экс-главы "Альфа-Банк Украина".