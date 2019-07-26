Связанные с Investohills экс-главы "Альфа-Банк Украина" компании намерены купить украинскую "дочку" ВЭБ

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" – 99,7% его акций.

ООО "ФК "Женева" и "Європейське ощадне товариство" (оба - Киев), связанные с инвестбутиком Investohills экс-главы Альфа-Банка (Киев) Андреем Волковым, намерены купить Проминвестбанк - "дочку" российского ВЭБ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как говорится в сообщении этих двух компаний в системе раскрытия НКЦБФР в пятницу, они намерены приобрести все 5 млн 80 тыс. 310,373 тыс. штук акций, что составляет 99,7726% уставного капитала, аукцион по продаже которых назначен на бирже ПФТС на 28 августа.

Согласно госреестру, конечным бенефициаром обоих компаний является киприот Антониоу Константинос, а Волкову принадлежит 1% ФК "Женева". В то же время Константинос является также бенефициаром кипрской Investohills Partners и через нее "Инвестохиллс Партнерс Украина", а основателем и управляющим партнером Investohills Partners на сайте этого инвестбутика, специализирующегося на сделках с проблемными активами, указан Волков.

Он вместе с "Инвестохиллс Партнерс Украина" выступает также владельцем ФК "Веста", которая совершила несколько крупных сделок по покупке активов обанкротившихся банков, выставленных на продажу Фондом гарантирования вкладов.

Как указано на сайте Investohills, основной фокус бизнеса Волкова – проблемные активы и специальные ситуации. На финансовом рынке он работает с 1997 года, начав карьеру на проекте НБУ по внедрению МСФО в банковской системе Украины. Затем работал в PWC, ING IGA и более 10 лет в "Альфа Групп", с 2006-го по 2009 год занимая пост главы правления Альфа Банк (Киев), глава наблюдательного совета страховой компании "Бритиш Авто Клаб", с 2010 года и по настоящее время возглавляет Investohills Partners.

На прошлой неделе стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа. Стартовая цена пакета – 532,1 млн грн. На сайте биржи уточняется, что выставленный на продажу пакет акций был взыскан.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева определил взыскать акции ПАО "Проминвестбанк" в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

В июне этого года Российский ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь дочернего "Проминвенвестбанка". ВЭБ обвинил украинские власти в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией. Ранее ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года.

Верховный суд решением от 25 января 2019 года отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража.

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" – 99,7% его акций. Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года "Сбербанк" с общими активами 65,07 млрд грн занимал 7 место, "Проминвестбанк" с общими активами 47,2 млрд грн – 10 место среди 77 банков.