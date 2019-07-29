Офис президента планирует расширить число получателей субсидий на 1 млн семей, - Герус

"Мы понимаем, что когда есть инфляция, то трудно просто снижать тарифы".

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал о планах расширить число получателей субсидий - примерно на один миллион семей.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Некоторые домохозяйства, которые должны были бы пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии. По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь. Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория", - сказал Герус.

Он также рассказал, каким образом, по его мнению, можно сбалансировать тарифы.

"Тарифы на что-то могут снижаться. На газ за последние три месяца они снизились на 21%, возможно в августе они еще снизятся. На что-то они могут повышаться... Мы понимаем, что когда есть инфляция, то трудно просто снижать тарифы. Но, понимая остроту этой проблемы, решать ее нужно как раз через увеличение доходов украинцев. Для этого нужен рост экономики, наполнение бюджета, а это возможно благодаря новым масштабным инвестициям, для чего в свою очередь очень важным является верховенство права", - отметил Герус.

Напомним, в мае 2019 года средний размер назначенной субсидии на одну семью по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 45,5% - до 91,8 гривны.