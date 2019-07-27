SkyUp анонсировала новые рейсы из Киева во Львов, Харьков и Запорожье

Украинская авиакомпания SkyUp объявила об открытии новых внутренних рейсов, которые свяжут Киев с Харьковом, Запорожьем и Львовом, а также Харьков и Львов.

В фейсбуке авиакомпании сообщается, что полеты начнутся в октябре.

Авиарейсы Киев - Харьков и Харьков - Киев будут выполняться с 25 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по понедельникам, средам и пятницам.

Авиарейсы между Киевом и Запорожьем - с 28 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по понедельникам, вторникам, средам и пятницам.

Между Киевом и Львовом - с 17 октября 2019 года по 28 марта 2020 года сначала по четвергам и воскресеньям, затем по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.

На все указанные рейсы стоимость полета в одну сторону составляет от 498 грн.

Авиарейс Харьков - Львов и Львов - Харьков открывается впервые в Украине. отмечают в авиакомпании. Стоимость полета в одну сторону составляет 639 грн. Перелеты будут происходить с 17 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по четвергам и воскресеньям.

Ранее SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний период, а также рейс из Одессы в Кутаиси.