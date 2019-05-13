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После монетизации субсидий коммунальные услуги оплатили 75-85% населения

Премьер-министр Владимир Гройсман считает это хорошим показателем.

После монетизации субсидий коммунальные услуги оплатили 75-85% населения
Фото: slovo.odessa.ua

Среди граждан Украины, которые получили субсидию в денежной форме, доля неплатежей за коммунальные услуги составляет 15-25% в зависимости от региона. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Гройсман отметил, что в правительстве не считают эту статистику плохой, и обвинил паникеров в попытке это накручивать.

"Это деньги людей, и не надо за них решать, куда эти деньги девать. Потребитель будет пытаться беречь эти средства, экономить, чтобы оставить часть этих денег себе", - добавил он.

Премьер также отметил, что монетизация субсидий - это не эксперимент, и практика будет продолжена.

"Далее у нас на очереди - монетизировать все льготы", - подчеркнул он.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Монетизированные субсидии пенсионерам выплачивают вместе с пенсией через банк или Укрпоштой. Остальные субсидианты получают выплаты через Ощадбанк.

Всем, кто не имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги, в мае автоматически переназначат субсидию на новый период. Важно, чтобы по состоянию на май не было просроченной больше месяца задолженности по оплате коммунальных услуг, то есть услуг, потребленных в марте. Долги за апрельскую коммуналку не будут приниматься во внимание.

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