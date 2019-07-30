В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
От редакции
От редакции
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
ГлавнаяЭкономикаБизнес

ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"

Нынешняя ситуация чревата подрывом доверия инвесторов.

ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"
Фото: kapital.kz

Европейский банк реконструкции и развития просит президента Украины Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшей после решения суда.

Об этом говорится в письме в адрес Зеленского с подписью директора ЕБРР в регионе Восточная Европа и Кавказ Маттео Патроне, который есть в распоряжении "Экономической правды".

"Недавнее прекращение Киевским окружным административным судом решением Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг тарифов на услуги по передаче и диспетчеризации серьезно повлияло на сектор возобновляемой энергетики. В общем, эта ситуация чревата подрывом доверия инвесторов к сектору, а также в целом к Украине как к стабильному направлению для инвестирования. Безусловно, ЕБРР будет очень трудно продолжать дальнейшее финансирование проектов по возобновляемой энергетике", - сказано в письме.

Соответственно, ЕБРР призывает Президента Украины вмешаться и посодействовать решению проблемы.

"Просим Вашей поддержки в решении этого неотложного вопроса платежей производителям возобновляемой энергии. Как один из крупнейших инвесторов в этом секторе, Банк очень надеется, что выплаты компаниям по возобновляемой энергетики будут восстановлены немедленно, и, конечно, готов предоставить всю необходимую поддержку властям в этом вопросе".

Как сообщали СМИ, 27 июня Окружной админсуд Киева в результате иска АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

12 июля НКРЭКУ приняла новое Постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 года - до 312,14 гривни/МВт∙ч. 22 июля АО "Никопольский завод ферросплавов" вновь обратилось с иском относительно решения Нацкомиссии с целью отменить новое Постановление.

Если Окружной админсуд Киева примет решение в пользу предприятия, "Укрэнерго" не сможет купить электроэнергию для компенсации технологических потерь в сетях и не сможет компенсировать разницу между рыночными и "зеленому" тарифу гарантировать покупателю.

В свою очередь, ГП "Гарантированный покупатель" 26 июля направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" авансового платежа в размере 1,58 миллиарда гривень. Причиной иска стало невыполнение со стороны "Укрэнерго" своих обязательств по оплате "Гарантированном Покупателю" услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также