Евросоюз призвал РФ немедлено освободить Павла Гриба и предоставить ему медицинскую помощь

Европейский Союз призвал власти России немедленно освободить украинского политзаключенноого Павла Гриба, осужденного к шести годам заключения.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей и политики безопасности Майи Косьянчич.

ЕС требует отменить решение Верховного суда РФ, который 23 июля признал законным приговор суда Ростова-на-Дону в отношении незаконно заключенного украинца, а также предоставить Павлу Грибу квалифицированную медицинскую помощь.

"Гриб страдает очень серьезным заболеванием, которое может стать опасным для жизни в любой момент. Однако в нарушение постановления Европейского суда по правам человека украинским врачам не разрешили его посетить. Мы ожидаем, что ему незамедлительно будет предоставлен срочный доступ к специальному медицинскому лечению", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в заявлении Косьянчич подчеркивается, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в России, включая экипаж судов, захваченных Россией 25 ноября, также должны быть немедленно освобождены.

ЕС требует предоставить полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров Международным наблюдателям за соблюдением прав человека.

Напомним, Гриб попал в руки российских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь, куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере. Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО.

В марте 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня, 23 июля Верховный суд РФ подтвердил этот приговор.