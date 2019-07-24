СБУ лишила допуска к гостайне 4 чиновников в Луганской области

В Луганской области с начала этого года по инициативе Службы безопасности Украины четырем должностным лицам отменены ранее предоставленные допуски к государственной тайне, еще 23 отказано в их предоставлении.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

В частности, из-за систематического нарушения законодательства СБУ отказала одному из городских советов Луганской области в предоставлении специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной.

Согласно сообщению, в течение 2018-2019 годов чиновник, отвечавший за состояние этой работы в органе местного самоуправления, трижды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и обеспечения режима секретности.

Допуск к государственной тайне также был отменен руководителю одного из структурных подразделений ПАО "Укрзализныця". При оформлении разрешительных документов чиновница сообщила заведомо ложные сведения о себе. В частности, женщина не указала, что после начала военный действий на востоке Украины поддерживала связи с представителями правоохранительных органов РФ.

Также отказано в доступе к гостайне руководителю одного из армейских подразделений, дислоцированных вблизи российско-украинской границы. Оперативники спецслужбы установили, что военный только за последние полгода более сорока раз выезжал в РФ. Однако, при оформлении допуска к государственной тайне об этих поездках не сообщил.

В СБУ сообщают, что восемь нарушителей законодательства о гостайне привлечены к административной ответственности, в двух уголовных производствах, начатых по ст. 328 (Разглашение государственной тайны) и ст. 330 (Передача или собирание сведений, составляющих конфиденциальную информацию, которая является собственностью государства) Уголовного кодекса Украины следователи спецслужбы осуществляют досудебное расследование.