Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Майкл Щур уволился с Суспильного
Майкл Щур уволился с Суспильного
Борис и народ
Борис и народ
Монополія «Україна»
Монополія «Україна»
Ефремов вышел из СИЗО и рассказал о своих планах
Ефремов вышел из СИЗО и рассказал о своих планах
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
ГлавнаяПолитика

СБУ лишила допуска к гостайне 4 чиновников в Луганской области

Открыто два уголовных производства.

СБУ лишила допуска к гостайне 4 чиновников в Луганской области
Фото: ssu.gov.ua

В Луганской области с начала этого года по инициативе Службы безопасности Украины четырем должностным лицам отменены ранее предоставленные допуски к государственной тайне, еще 23 отказано в их предоставлении.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

В частности, из-за систематического нарушения законодательства СБУ отказала одному из городских советов Луганской области в предоставлении специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной.

Согласно сообщению, в течение 2018-2019 годов чиновник, отвечавший за состояние этой работы в органе местного самоуправления, трижды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и обеспечения режима секретности.

Допуск к государственной тайне также был отменен руководителю одного из структурных подразделений ПАО "Укрзализныця". При оформлении разрешительных документов чиновница сообщила заведомо ложные сведения о себе. В частности, женщина не указала, что после начала военный действий на востоке Украины поддерживала связи с представителями правоохранительных органов РФ.

Также отказано в доступе к гостайне руководителю одного из армейских подразделений, дислоцированных вблизи российско-украинской границы. Оперативники спецслужбы установили, что военный только за последние полгода более сорока раз выезжал в РФ. Однако, при оформлении допуска к государственной тайне об этих поездках не сообщил.

В СБУ сообщают, что восемь нарушителей законодательства о гостайне привлечены к административной ответственности, в двух уголовных производствах, начатых по ст. 328 (Разглашение государственной тайны) и ст. 330 (Передача или собирание сведений, составляющих конфиденциальную информацию, которая является собственностью государства) Уголовного кодекса Украины следователи спецслужбы осуществляют досудебное расследование.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также