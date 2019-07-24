ЦИК сделает все возможное, чтобы подвести итоги выборов к 5 августа

В нескольких округах результаты выборов обжалованы в суде, ЦИК будет ждать судебных решений.

Центральная избирательная комиссия сделает все возможное, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сегодня заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Окружные избирательные комиссии демонстрируют очень хорошую скорость и точность работы, 41 комиссия уже сдала протоколы. Уточненных протоколов, например, по сравнению с президентскими выборами намного меньше", - сообщил Радченко журналистам.

ЦИК известно об обжаловании действий окружкомов в судах, и ЦИК будет ждать их решений.

Отвечая на уточняющий вопрос, действия каких ОИК обжалуются, Радченко сказал: "50 и ещё есть несколько округов, это пока решения об открытии производства. ЦИК еще полной информации не имеет, так как это случилось буквально час назад, но мы знаем, что такое произошло, и это будет означать, что... ЦИК будет ожидать окончательных решений судов".

По словам замглавы ЦИК, ещё идет подсчет протоколов в одномандатных округах №210, №50. "Есть ещё вопросы в 47-м, в 207-м осталось принять несколько участков", - рассказал Радченко.

Радченко подчеркнул, что особых изменений на электронном табло ждать не стоит.

Напомним, по результатам обработки электронных протоколов, партия "Слуга народа" получила около 43% голосов избирателей, в парламент также прошли "ОП За жизнь", "Батькивщина", "Евросолидарность" и "Голос".