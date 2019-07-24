Следователи ГБР еще не получили документов о возобновлении уголовного производства против Порошенко

Закрытое ранее дело по заявлению Портнова якобы было возобновлено через суд.

В Государственном бюро расследований еще не ознакомились с документом о возобновлении расследования уголовного производства по факту попытки захвата власти пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Следователи ознакомились с информацией в ЕРДР, однако официального документа о возобновлении следствия пока ещё нет", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Мы не видели ни определения суда о закрытии, ни о возобновлении следствия", - добавила она.

Напомним, ГБР 21 мая по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Позднее стало известно о закрытии этого производства. В ответ Портнов заявил о намерении обжаловать решение Генеральной прокуратуры Украины о закрытии дела.

Напомним, сегодня Порошенко приехал в ГБР для допроса: пятый президент намеревался пообщаться со следователем сегодня, хотя ГБР выписало повестку на 25 июля. В "Евросолидарность" отметили, что повестки не получали, а визит в ГБР Порошенко нанес по собственному решению.