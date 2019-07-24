Журналист пропагандистского телеканала "Россия-1", муж пропагандистки Скабеевой Евгений Попов - один из телевизионщиков, которые снимают репортаж о восстановлении разрушенного моста в Станице Луганской.

Фото: facebook.com/klymenkoyurii

Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом проходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала "Россия1" Евгения Попова. Более известного, как муж и партнер ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевой. Не знаю, какую оценку даст команда фейкотворцев и провокаторов этому событию, но буду следить за информацией. Просто интересно, негатив можно "выжать" из миротворческих инициатив Украины", - написал Кдименко в фейсбуке.

Фото: facebook.com/klymenkoyurii

Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту в Станице Луганской. Как только проектировщики спустились к провалу, их предупредили, что это будет воспринято как акт агрессии и человек, который находился на противоположной стороне в военной форме, запретил дальше продвигаться. После данного диалога из-за оборонного укрепления боевиков показалась группа телевизионщиков, которые начали снимать на видео группу специалистов.

Напомним, о намерении восстановить разрушенный мост заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Станицу ЛУганскую еще 7 июня. 26-29 июня в этом районе произошло разведение сил, предусмотренное минскими договоренностями 2015 года.

17 июля пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе пгт Станица Луганская Луганской области, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец. Она добавила, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.