Северная Корея осуществила второй за неделю запуск баллистических ракет

Генштаб Южной Кореи заявил, что Северная Корея снова провела пуск двух баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщает агентство YouHap.

«В среду Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья», - сказано в сообщении.

Отмечается, что первая ракета была запущена в 5:06 утра по местному времени, а вторая - в 5:27 утра( в 23:06 по-киевскому), из района Кальми, который находится неподалеку от северо-восточного порта Вонсан.

Обе ракеты пролетели около 250 километров в приблизительной высоте 30 км и упали в море. Министр обороны Южной Кореи Чжон Кенду отметил, что ракеты отличались от предыдущих моделей, выпущенных Северной Кореей на прошлой неделе.

Военные подчеркнули, что действия КНДР не способствуют снижению напряженности в регионе и призывают к их прекращению, однако не исключают дальнейшие пуски ракет, сохраняя боевую готовность.

Напомним, менее чем неделю назад, 25 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Южная Корея утверждает, что этот шаг КНДР направлен на усиление позиции Пхеньяна на будущих ядерных переговорах с Соединенными Штатами.

В конце июня США и КНДР договорились возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом взаимоотношения между США и Северной Кореей находятся под вопросом, поскольку лидеры этих стран провели уже два саммита о денуклеаризации, но так и не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.