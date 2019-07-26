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​SpaceX запустила в космос ракету с новым стыковочным узлом для МКС

Установка узла завершит подготовку к началу полетов частных пилотируемых кораблей.

​SpaceX запустила в космос ракету с новым стыковочным узлом для МКС
Фото: twitter.com/SpaceX

Компания SpaceX ночью запустила ракету-носитель Falcon 9 c космическим грузовиком Dragon, который доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонны грузов и оборудования.

Как сообщает профильное издание N+1, на корабле находится в том числе стыковочный узел IDA-3 (International Docking Adapter), к которому смогут причаливать пилотируемые корабли самой SpaceX и Boeing, а также американский космический 3D-биопринтер.

Установка узла будет означать, что станция полностью готова к началу полетов пилотируемых кораблей, созданных коммерческими компаниями для доставки экипажей на МКС в рамках программы Commercial Crew Development.

Запуск первоначально планировался на 8 июля, но несколько раз переносился, в частности, из-за плохой погоды в районе стартовой площадки на мысе Канаверал.

Первая ступень ракеты благополучно совершила посадку на наземную площадку неподалеку от места старта, для нее это был второй полет. Для корабля Dragon это будет уже третье посещение станции.

Стыковка Dragon c МКС планируется на вторую половину дня в субботу, 27 июля.

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