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На Донбасс уехали 13 грузовиков гумпомощи от ООН

На временно оккупированные территории направлены строительные материалы.

На Донбасс уехали 13 грузовиков гумпомощи от ООН
Фото: Предоставлено Натальей Емченко

От Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Донбасс отправлено 187 тонн гуманитарной помощи на 13-ти грузовых машинах. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Грузовики въехали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через КПВВ "Новотроицкое".

"Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы общим весом 187 тонн", – указано в сообщении Госпогранслужбы, обнародованном сегодня утром.

Напомним, вчера через это же КПВВ Красный крест направил на Донбасс 154,5 тонны гуманитарной помощи. 9 грузовых автомобилей доставили лекарственные средства, продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы.

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