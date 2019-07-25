Возле здания Государственного бюро расследований, где сегодня был на допросе экс-президент Петр Порошенко, произошла драка между неизвестными и его охраной.

Видео опубликовал в Фейсбуке глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"Титушки только что напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР, устроили драку с охраной и убежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Трое-четверо классических титушек-спортсменов. Времена регионалов возвращаются с бешеной скоростью", - написал он.

На опубликованном Арьевым видео видно, что Порошенко вышел из здания и сел в машину. После того как его автомобиль сдвинулся с места, на капот прыгнул агрессивный мужчина. Затем вмешались охранники Порошенко и началась драка, в которой к нападавшему присоединились еще двое мужчин.

В итоге все нападавшие скрылись. На месте их задержать не удалось.

По информации издания "Обозреватель", к нападению может быть причастен Виталий Черняховский, которого ранее полиция объявляла в розыск.

В то же время, "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников сообщила, что на автомобиль Порошенко вскарабкался ветеран полка "Азов" Никита Макеев. Макеев родом из России и у него был паспорт РФ, но 18 июля президент Владимир Зеленский предоставил ему украинское гражданство.

Столичные полицейские отметили, что пока никто с жалобами относительно события в полицию не обращался. В результате столкновения никого не задерживали.

Напомним, сегодня Порошенко был на допросе в ГБР. Он давал пояснения относительно продажи завода "Кузница на Рыбальском".