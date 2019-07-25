Государственное бюро расследований завершило допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале в 14:50.

"Несмотря на то, что представители экс-президента постоянно меняют свои решения, я приветствую шаг Петра Порошенко, который в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос", - написал он.

Труба также сообщил, что Порошенко на допросе вручили еще одну повестку.

"Итак: первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил. Конструктивное сотрудничество всех участников производства позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости", - добавил Труба.

Порошенко уточнил журналистам, что на допросе он давал пояснения относительно продажи завода "Кузница на Рыбальском", передают "Українські новини".

Кроме того, по его словам, ГБР ведет расследование против телеканала "Прямой". "Это давление на свободу слова", - заявил Порошенко.

Он также рассказал, что сегодняшний допрос завершился около 17:00 и продлился 1,5 часа."Сегодня мы предоставили пояснения, которые были переданы и в письменном виде", - отметил экс-президент.

Порошенко обвинил ГБР в незаконном сотрудничестве с бывшим замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.

"Он (Портнов) на сегодняшний день исполняет функции что-то среднее между пресс-агентом и куратором, который закидывает соответствующими заявлениями ГБР", - пояснил Порошенко. Он также заявил, что ГБР допускает утечку материалов следствия, которые передаются Портнову и представителям России.

Напомним, в среду, 24 июля, Порошенко пришел в ГБР, чтобы попросить провести допрос на день раньше "в связи с долгосрочным отпуском". Труба заявил, что для этого не нужно было приходить к директору ГБР, а достаточно было обратиться через адвокатов к следователю. Он также сообщил, что Порошенко отказали в переносе допроса.

Сегодня, 25 июля, директор ГБР Труба заявил, что Порошенко не пришел на назначенный допрос, но через 25 минут после этого Порошенко неожиданно явился в ГБР.

В мае бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов заявил о подаче в ГБР и другие правоохранительные органы более 10 заявлений якобы о преступлениях Порошенко.