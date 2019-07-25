Ефремова доставили в Киев и надели на него электронный браслет

Правоохранители доставили бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова в Киеве и надели на него электронный браслет контроля.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в Нацполиции.

"Он уже в Киеве, браслет надели", - сказал он.

Защита Ефремова подтвердила, что он прибыл в столицу и что он с браслетом.

Напомним, 24 июля Ефремов вышел из СИЗО после того как суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Его обвиняют в государственной измене, совершении умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины, организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", организации захватов зданий, где располагались Луганская облгосадминистрация и УСБУ в Луганской области.

Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту перед вылетом в Австрию