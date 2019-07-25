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Прокуратура допросила экс-мэра Ирпеня Карплюка, но не вручила подозрение

На Карплюка заведено дело о растрате в особо крупных размерах.

Прокуратура допросила экс-мэра Ирпеня Карплюка, но не вручила подозрение
Фото: mignews.com.ua

Генпрокуратура допросила бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка, но подозрение ему не вручалось. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, пишет агентство "Украинские новости".

Карплюк приходил к прокурору 23 и 24 июля, с ним были проведены следственные действия, однако подозрение пока не вручалось.

По делу продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее Генпрокуратура заявила о намерении сообщить Карплюку о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Карплюк ушел с должности городского головы Ирпеня в августе 2018 года. Он баллотировался ВР как самовыдвиженец в 95 избирательном округе (город Ирпень) и проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" Александру Горобцу.

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