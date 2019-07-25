​В Одесской области провели испытания ракеты "Ольха" с повышенной дальностью

Утром 25 июля в Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" с повышенной дальностью поражения.

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который участвовал в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности, признал стрельбы успешными.

По его словам, были на уровне СНБО были приняты некоторые решения для скорейшего принятии на вооружение и поставках новых ракет для реактивных систем залпового огня.

Напомним, что Украина разрабатывает ракетную систему "Ольха" и боеприпасы к ней уже несколько лет. Ракеты для "Ольхи" разработало конструкторское бюро "Луч". Выпускает их ГАХК "Артем".

Обычные ракеты "Ольхи" точно поражают цель на расстоянии 70 км. Ракеты повышенной дальности "Ольха-М" способны поражать цель на расстоянии 130 км.

Есть еще ракеты с кассетной боевой частью "Ольха-Р", они уже прошли все испытания и скоро должны быть приняты на вооружение.