Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Борис и народ
Борис и народ
Порошенко пришел в ГБР, но его отказались допросить (обновлено)
Порошенко пришел в ГБР, но его отказались допросить (обновлено)
Умер актер Рутгер Хауэр
Умер актер Рутгер Хауэр
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Ефремов вышел из СИЗО и рассказал о своих планах
Ефремов вышел из СИЗО и рассказал о своих планах
"Слуга народа" отправит своих депутатов на курсы
"Слуга народа" отправит своих депутатов на курсы
ГлавнаяПолитика

​В Одесской области провели испытания ракеты "Ольха" с повышенной дальностью

В СНБО признали стрельбы успешными.

​В Одесской области провели испытания ракеты "Ольха" с повышенной дальностью
Фото: rnbo.gov.ua

Утром 25 июля в Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" с повышенной дальностью поражения.

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который участвовал в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности, признал стрельбы успешными.

По его словам, были на уровне СНБО были приняты некоторые решения для скорейшего принятии на вооружение и поставках новых ракет для реактивных систем залпового огня.

Напомним, что Украина разрабатывает ракетную систему "Ольха" и боеприпасы к ней уже несколько лет. Ракеты для "Ольхи" разработало конструкторское бюро "Луч". Выпускает их ГАХК "Артем".

Обычные ракеты "Ольхи" точно поражают цель на расстоянии 70 км. Ракеты повышенной дальности "Ольха-М" способны поражать цель на расстоянии 130 км.

Есть еще ракеты с кассетной боевой частью "Ольха-Р", они уже прошли все испытания и скоро должны быть приняты на вооружение.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также