​Глава Службы внешней разведки получил второго заместителя

Сляднева раньше работала в прокуратуре Киева.

Президент Владимир Зеленский назначил Катерину Слядневу на должность заместителя председателя Службы внешней разведки.

Об этом говорится в указе №553/2019 от 24 июля.

Согласно публичному реестру деклараций, до февраля 2018 года Сляднева работала в прокуратуре Киева заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве.

Сляднева стала третьим топ-сотрудником СВР, которого назначил новый президент Украины.

С 11 июня Службу внешней разведки возглавляет Владислав Бухарев, депутат Верховной Рады от "Батькивщины".

9 июля Зеленский назначил заместителем Бухарева генерал-майора Валерия Евдокимова, который раньше работал в Госпогранслужбе.