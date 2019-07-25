"Богдан Моторс" попросил защиты у послов стран G7 и ЕБА из-за давления НАБУ

Компания "Богдан Моторс" сообщила странам "большой семерки" и офису Европейской бизнес ассоциации о "политически мотивированных действиях" в адрес предприятий компании со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля агентству "Интерфакс-Украина".

Подобные заявления с изложением ситуации направлены в посольства указанных стран и офис ЕБА.

По его словам, в обращениях говорится о ходе событий 19 и 24 июля, когда работники НАБУ "путем организации тотальных следственных действий" парализовали работу управляющей компании "Богдан Моторс".

"Сегодня, создавая искусственную картинку для TV по надуманным фактам, на одного из крупнейших автопроизводителей пытаются навесить ярлыки несуществующих коррупционных схем. Такие действия вредят деловой репутации компании и бизнес-климату государства", - утверждают в компании.

Отмечается, что действия НАБУ, скорее, напоминали силовую работу против террористических группировок (в следственных действиях был привлечен личный состав в полной экипировке со стрелковым автоматическим оружием).

Кроме того, в постоянных обысках, компания подозревает полную или частичную парализацию работы "Богдан Моторс", предприятия которой задействованы в выполнении гособоронзаказов и контрактов, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития.

"Вынуждены просить у вас защиты, просим незамедлительно донести информацию дипломатическими каналами до соответствующих органов страны аккредитации и сообщить нам о принятых мерах", - указано в заявлениях, которые подписал гендиректор "Богдан Моторс" Виталий Старосуд.

Напомним, ранее НАБУ изъяло документы в ходе обысков в спортивном клубе "5 элемент" и автомобильной компании "Богдан моторс". "Богдан" заявил, что считает обыски политическим давлением.

В 2018 году "Богдан Моторс" реструктуризировал задолженность в сумме 1,3 млрд гривен перед Укрэксимбанком на 13 лет.

24 июля 2019 года НАБУ снова начали обыски в офисе "Богдан Моторс" на Рыбальском полуострове в Киеве. По словам информированного источника, обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка.

В самой корпорации отметили, что речь идет о реструктуризации кредита, которая была открытой.

По данным СМИ, корпорация "Богдан Моторс" контролируется бывшим заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским.