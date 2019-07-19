Генпрокуратура вызвала экс-мэра Ирпеня для вручения подозрения

Речь идет об экономических преступлениях - хищениях и растрате.

Генеральная прокуратура Украины вызвала бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка для вручения подозрения. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня на 12:00 в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и других процессуальных действий приглашен бывший глава города Ирпень Владимир Карплюк", - написала Сарган.

Она также добавила, что в деле Карплюка никакой политики, а "сплошная экономика".

Фото: Лариса Сарган

Из опубликованного фото повестки следует, что уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, причем речь идет об особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Карплюк ушел с должности городского головы Ирпеня в августе 2018 года. Сейчас он баллотируется в ВР как самовыдвиженец в 95-м избирательном округе (город Ирпень).