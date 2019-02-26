ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати, і чому вони не розслідуються

За час коли Володимир Карплюк перебував на посаді Ірпінського міського голови органами прокуратури та поліції розпочато не один десяток кримінальних проваджень, де так чи інакше фігурують посадовці органу місцевого самоврядування, а також забудовники, що входять до оточення колишнього очільника міста.

Фото: mignews.com.ua

Нагадаю, Володимир Карплюк зі скандалом, на початку серпня 2018 року, пішов з посади, але не відійшов від справ.

Проте далі гучних повідомлень в засобах масової інформації про реєстрацію чергового кримінального провадження справи чомусь не йдуть.

Громадськість кожного разу сподівається, що ось-ось винних осіб, які їх цинічно грабують, буде покарано, і кожного разу все спускається на “гальма”.

Я проаналізував 10 кримінальних проваджень, які найчастіше фігурують в листах, інформаціях, повідомленнях органів прокуратури та поліції, а також у засобах масової інформації. Всі ці кримінальні справи об'єднує одне. Вже давно обвинувальні акти по них повинні бути направлені до суду та вжиті заходи щодо відшкодування завданих територіальній громаді збитків.

Крім того, всі вони, окрім останнього, стосуються заволодіння бюджетними коштами громади та знищення природних ресурсів (лісів та зелених насаджень, заплави річки Ірпінь, земель сільськогосподарського призначення тощо).

Розподіл місць розташування кримінальних проваджень є умовним, і кожен може поставити їх у будь-якому порядку, а також за бажання доповнити його.

На перше місце поставлю кримінальне провадження № 42016111200000878, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України. Якщо говорити зрозумілою мовою, це створення злочинної організації з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Всі пам'ятають новину, яка сколихнула ледь не всю державу, а саме що посадовці Ірпінської міської ради укладають договори на надання послуг та виконання робіт з покійником, а також сплачують йому мільйони бюджетних коштів. Озвучувалася орієнтовна сума збитків понад 20 млн.грн.

Активна фаза досудового розслідування припала на середину літа та осінь 2018 року. Саме тоді було проведено ряд обшуків та гучно повідомлено про підозру на сьогодні вже колишньому міському голові Володимиру Карплюку, також вже колишньому першому заступнику міського голови Дмитру Христюку, заступнику міського голови (до речі до цього часу обіймає цю посаду) Лідії Михальченко, керівнику комунального підприємства “Ірпіньжитлоінвестбуд” Ігорю Дворнікову (теж не полишив посаду), а також іншим особам.

Зажевріла надія, що хоч одну справу правоохоронці доведуть до логічного завершення і обвинувальні акти по особливо тяжким статтям будуть направлені до суду.

Пройшло більше року, а “віз і нині там”.

За цей час справа встигла побувати у Генеральній прокуратурі України, Національному антикорупційному бюро України. На початок 2019 року вона знаходиться у Головному управління Національної поліції в Київській області, де і “припадає пилом”. Інформація щодо стану досудового розслідування громадськості не надається.

Друге місце. Кримінальне провадження № 42016110000000052 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Провадження розпочато за фактом зловживання службовим становищем, що потягло за собою незаконну зміну цільового призначення 15 га земель лісогосподарського призначення на землі під багатоповерхову забудову, а також зміну форми власності цих земель (хто не знає, це земельна ділянка між вулицями Соборна та Університетська на в'їзді в місто з боку КП “Ірпіньводоканалу”).

Ця справа цікава тим, що там фігурує, можливо єдиний, документ де стоїть підпис самого Володимира Карплюка. У подальшому він став більш обережним та доручав підписувати сумнівні документи іншим особам. Більш того, факт незаконності дій колишнього очільника міста підтверджено рішенням суду, яке набрало законної сили в першій половині 2018 року.

Здавалося б, що може бути простішим, за допомогою експертизи встановити, що підпис поставив саме Володимир Карплюк і направити обвинувальний акт до суду. Але ні, за більш ніж 2 роки правоохоронці, незважаючи на очевидність правопорушення (злочину), не змогли завершити досудове розслідування. Під завершенням досудового розслідування маю на увазі направлення до суду обвинувального акту.

Третє місце. Кримінальне провадження № 42017111200000814 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Це кримінальне правопорушення стосується факту незаконної змін цільового призначення заплавних земель річки Ірпінь сільськогосподарського призначення площею понад 18 га на землі під багатоповерхову забудову шляхом зловживання службовим становищем.

На прикладі цього провадження, посадовці міськради, як колишні, так і діючі, а також забудовники продемонстрували, що з правоохоронцями про все домовлено. Фактично громаді показали, що вони недоторкані і закони нашої держави на них не розповсюджуються.

Інакше як можна пояснити, що депутат Ірпінської міської ради Ігор Оверко при наявності судового рішення про накладенні арешту на земельні ділянки, у вигляді заборони їх використання, розпочав будівництво чергового житлового комплексу, відкрито афішуючи це у засобах масової інформації а співробітники Ірпінського відділу поліції повністю бездіяли та продовжують бездіяти.

Четверте місце. Кримінальне провадження № 42017110000000376, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Чим же цікаве зазначене провадження? У першу чергу тим, що воно також стосується заплавних земель річки Ірпінь, адже розпочато за фактом перевищення службових повноважень при прийняття рішення про затвердження Детального плану території, ще у 2016 році (один із етапів зміни цільового призначення заплавних земель на землі під багатоповерхову забудову).

І якби свого часу було проведено належне досудове розслідування цього кримінального провадження, а винні особи притягнуті до встановленої законом відповідальності, то не було б взагалі потреби реєструвати кримінальне провадження, яке я розмістив на третьому місці.

П'яте місце. Кримінальне провадження № 12016110040001945, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 239-1 КК України. Ще одне кримінальне провадження щодо порушень на заплавних землях р. Ірпінь.

Воно стосується факту забруднення земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею близько 10 га будівельними та промисловими відходами.

Для розуміння. Забруднення земельної ділянки, це відпрацьована в Приірпінні схема приведення сільськогосподарських земель у непридатний до використання за цільовим призначенням стан для подальшої зміни цільового призначення під багатоповерхову забудову.

І знову правоохоронці не здивували своєю роботою.

Як наслідок цільове призначення земельної ділянки змінено, на сьогодні ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП” там здійснюється будівництво житлового комплексу “ОЛІМП”. На сьогодні квартири у майбутньому ЖК активно розпродуються.

Шосте місце. Кримінальне провадження № 42017110000000377 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного зарахування пайової участі не грошовими коштами, як це передбачено законом, а роботами та послугами, які фактично не можна перевірити.

Зазначене створює передумови для зловживання, а саме зменшення розміру пайової участі, а також подвійного фінансування робіт (один за раз за рахунок бюджетних коштів, а потім як пайову участь), не важко зрозуміти де дівається різниця.

Результат досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, як і в інших провадженнях, розпочатих за фактом порушення вимог законодавства посадовими особами Ірпінської міської ради та наближеними до колишнього міського голови забудовниками, нульовий.

Як наслідок практично на кожній сесії наближеним забудовникам постійно зараховуються якісь суми у якості пайової участі та відповідно зменшується сума, яка підлягає сплаті до бюджету. При цьому види робіт/послуг утаємничуються і громадськості не повідомляються.

Сьоме місце. Кримінальне провадження № 12017110040002885, за ознакам кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 364 КК України.

Громадськості вказане кримінальне провадження більш відоме у зв'язку з подіями, які відбувалися на території Управління поліції охорони, за адресою: вул. 8 Березня, 23, м. Ірпінь.

Воно визначне тим, що співробітники поліції, із застосуванням спецзасобів разом з “тітушками”, у період дії ухвали слідчого судді про арешт земельної ділянки, захищали будівництво, яке ведеться фірмою, яку пов'язують із бізнес партнером Володимира Карплюка Антоном Мирончуком.

Жодний співробітник поліції до відповідальності не притягнутий.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відкрито саботується співробітниками поліції, що дало забудовнику можливість розпочати, як будівництво житлового комплексу, так і продажі майбутніх квартир.

Восьме місце. Кримінальне провадження № 12015010040002779 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України.

Зазначене кримінальне провадження було зареєстровано за результатами гучної перевірки діяльності Ірпінської міської ради з питань додержання земельного, водного, природоохоронного законодавства, законодавства у сфері містобудівної діяльності та інших питань яка завершилася, ще восени 2015 року.

Це провадження стосується наступних земельних ділянок у місті Ірпінь за адресами (де будують, збудували чи намагалися збудувати багатоповерхові житлові будинки бізнес партнери Володимира Карплюка): вул Єсеніна, 30 та 31 (ТОВ “ОРЛАН-ІВЕСТ ГРУП” збудовано ЖК “Єсенін”), вул. Чехова, 27 (ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП” будує ЖК “Чехов парк”), вул. Мінеральна, 7, 7-ж (ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП” збудувало ЖК “Фаворит”), вул. Гостомельське шосе, 8-а (ТОВ “СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП” намагалося збудувати житловий комплекс) та інших.

Правоохоронцями було проведено ряд гучних обшуків по вказаному кримінальному провадженні, вилучено (за інформацією міської ради) багато документів і на цьому активність завершилася. Наслідком бездіяльності правоохоронців стало знищення зелених насаджень та збагачення забудовників, за рахунок територіальної громади.

Дев'яте місце. Кримінальне провадження № 42017110000000378, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Вже не один рік правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування за фактом знищення комунального майна та порушень при передачі в користування ТОВ “ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП” земельної ділянки по вул. Мінеральна у м. Ірпінь.

Бездіяльність правоохоронців дала можливість збудувати, ввести в експлуатацію ЖК “Фаворит”, а також реалізувати квартири у вказаному житловому комплексі. Та відповідно зробила неможливим приведення земельної ділянки у попередній стан та повернення її у комунальну власність.

Десяте місце. Кримінальне провадження № 42017110000000588, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Це єдине кримінальне провадження із тих, які я виділив, не стосується діяльності Володимира Карплюка на посаді Ірпінського міського голови.

Провадження було розпочато за фактом порушення Володимиром Карплюком, у 2011 році, коли він займав посаду директора ТОВ “САРАФАН”, вимог законодавства при проведенні робіт з підвищеною небезпекою, що потягло за собою смерть одного працівника і отримання тяжких тілесних ушкоджень іншим.

Чому ж я про нього згадав? А тому, що воно яскраво ілюструє роботу правоохоронної системи в цілому і органів прокуратури зокрема.

Так, після того, як тодішній прокурор Київської області Дмитро Чібісов повідомив про підозру Володимиру Карплюку, матеріали кримінального провадження терміново були витребувані Генеральною прокуратурою України та, з незрозумілих причин, направлені до прокуратури Чернігівської області, де і було закрито прокурором одного з відділів прокуратури області Дмитром Розенком.

Чому ж зазначені кримінальні провадження не розслідуються?

Справа тут не в тому (як нас намагаються запевнити), що нікому чи не вміють. У це можна було б повірити, якби мова йшла про одне чи два кримінальні провадження, але ж мова йде про десятки. У зв'язку із цим не можна виключати особисту зацікавленість та корупційну складову у діях керівництва органів прокуратури та поліції.

Інакше як пояснити повну бездіяльність правоохоронців при здійсненні досудового розслідування актуальних для мешканців міста кримінальних проваджень, та не вжиття належних заходів для притягнення винних осіб до встановленої законодавством відповідальності та відшкодування завданих збитків.