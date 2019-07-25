Фото: bessarabiainform.com

Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержали российский танкер Neyma (ІМО 8895528, MMSI 273347000, флаг России), который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Танкер был использован военнослужащими пограничных войск ФСБ РФ для того, чтобы физически перекрыть проход двум украинским катерам и буксиру. Эти действия впоследствии привели к захвату кораблей и пленению их экипажей.

Фото: espreso.tv

Фото: bessarabiainform.com

Фото: bessarabiainform.com

Фото: bessarabiainform.com

По факту действий танкера Neyma было начато уголовное производство.

СБУ также отмечает, что с марта 2019 года действуют санкции в отношении компании "Ювас Транс", фактического владельца Керченского судостроительного завода, где до блокирования канала находился танкер, и которая осуществляла лоцманскую проводку морских судов по каналу.

24 июля судно Neyma под новым названием Nika Spirit зашло в порт Измаила, где было задержано.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончила санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - сообщили в СБУ.

Напомним, ночью 25 ноября Украина сообщила российским портам о намерении трех кораблей перейти через Керченский пролив. Это необходимо делать согласно договору о совместном пользовании Азовским морем и проливом.

Несмотря на это около 8 часов утра российские корабли совершили провокационные действия против украинских кораблей, в том числе протаранив буксир "Яны Капу".

После этого Россия обвинила украинские корабли в незаконном заходе в территориальные воды, заявив, что они "опасно маневрируют" и "не подчиняются законным требованиям российских властей", и физически - транспортным судном - закрыла Керченский пролив.

Через некоторое время украинские корабли были захвачены российскими пограничниками.

Фото: bessarabiainform.com