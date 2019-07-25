В Славянске активисты обсыпали мукой народного депутата Верховной Рады, члена партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталью Королевскую.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Инцидент произошел под зданием Донецкого окружного суда, где проходит заседание по делу фальсификаций на 52-м избирательном округе. Округ №52 с центром в Торецке охватывает Дебальцево, Торецк, часть Горловки и Бахмутского района Донецкой области. Большая часть этих территорий оккупирована пророссийскими боевиками.

Фото: http://zagittya.com.ua

Как сообщалось, по итогам обработки 100% протоколов в одномандатном округе №52 победил кандидат от "Батькивщины" Евгений Яковенко, за него проголосовали 28,96% избирателей. Второе место занял кандидат от ОПЗЖ Олег Погодин с 26,00%. В ОПЗЖ заявили о фальсификациях и оспаривают результаты голосования в суде.

"Сейчас под стены Донецкого окружного суда, где проходит заседание, на которое не появились ни представители окружной комиссии, ни представитель кандидата от" Батькивщины ", они прислали вместо себя агрессивно настроенных товарищей, молодчиков, которые ведут себя агрессивно. Сейчас один подбежал, осыпал меня мукой, стоят там что-то курят ", - пожаловалась Королевская.

На кадрах видно, что на лице и кепке экс-нардепа осела мука. К ней подошла поклонница, которая помогла отряхнуть пыль с одежды и агрессивно выкрикивала: "На женщину руку поднимать? Вы, приехали сюда, бл*дь, бандерйо!".

Напомним, в 2016 году в Славянске во время торжественного шествия ко Дню Победы над нацизмом местные жители облили Королевскую зеленкой, водой и обсыпали мукой.

В 2017 году Королевскую облили зеленкой в Одессе.