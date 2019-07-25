Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на назначенный на 25 июля допрос. Через 25 минут после этого Порошенко неожиданно явился в ГБР.

"Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременную просьбу перенести его на несколько недель. Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и предоставить показания", - написал Труба в своем Telegram-канале в 14:50.

Он отметил, что в ГБР ждут Порошенко через две недели - 8 августа.

"Если и в дальнейшем будут появляться «уважительные причины» для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привод. Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов - это в его интересах", - добавил Труба.

Через несколько минут после этого спикер ГБР Анжелика Иванова устроила пресс-конференцию для журналистов на пороге ведомства.

В ее ходе, около 15:15, подошел Порошенко в присутствии адвоката и пресс-секретаря. Он сделал короткое заявление журналистам и зашел внутрь здания.

"Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа по приглашению, - мы общаемся с телеграм-канала господина Портнова, который у нас является представителем Госбюро расследований, - несмотря на то, что сегодня была международная встреча на 15:00, я вынужден был перенести ее и реагировать на те инсинуации, которые запускает господин Портнов и отдельные сотрудники ГБР, и сегодня явиться сюда", - сказал бывший президент.

Он добавил, что намерен помешать "потугам Портнова и его приспешников" по дискредитации Украины.

Напомним, в среду, 24 июля, Порошенко пришел в ГБР, чтобы попросить провести допрос на день раньше "в связи с долгосрочным отпуском". Труба заявил, что для этого не нужно было приходить к директору ГБР, а достаточно было обратиться через адвокатов к следователю. Он также сообщил, что Порошенко отказали в переносе допроса.

Раньше детективы ГБР вызывали Порошенко на допрос 17 июля, однако в офисе политика сообщили, что он не получал повестки, а в день предполагаемого допроса находился в Страсбурге на заседании Европарламента по специальному приглашению.

16 июля адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что лично направил в ГБР документ о том, что его клиент до сих пор не получил повестку на допрос, уведомил о невозможности Порошенко явиться к следователю до 21 июля, а также предложил назначить следственные действия после этой даты. Труба, в свою очередь, заявил, что ГБР не получало извещений от адвоката и ждет политика на допрос в указанное время.

В мае бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов заявил о подаче в ГБР и другие правоохранительные органы более 10 заявлений якобы о преступлениях Порошенко.