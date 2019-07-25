ГБР подозревает экс-судью в постановлении заведомо неправосудного решения

Следователи Государственного бюро расследований, в городе Мелитополе, сообщили бывшему судье Заводского районного суда Запорожья о подозрении в постановлении заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Следствием было установлено, что в 2017 году при рассмотрении гражданского дела подозреваемый вынес заведомо неправосудное решение, которое посодействовало выводу из-под ареста недвижимого имущества.

Во время досудебного расследования потерпевшая обратилась с жалобой на действия судьи в Высший совет правосудия, по решению которого он был уволен со своей должности.

На данный момент следствие продолжается, проверяются факты вынесения других возможных заведомо неправосудных решений.

ГБР завело на судью уголовное дело по ч.2 ст. 375 Уголовного кодекса (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления, повлекшие тяжкие последствия).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Имя судьи в сообщении не указано, на сайте Высшего совета правосудия говорится, что в мае 2019 года за совершение дисциплинарного проступка был уволен судья Заводского райсуда Запорожья Александр Федоренко.

Напомним, в начале июля ГБР открыло уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp.

Оказалось, что жительница Барышевки, которая указана истицей в постановлении суда, на самом деле не подавала иск против авиакомпании и никогда не пользовалась ее услугами. В Бюро сказали, что собирают доказательства и получают показания по этому делу, однако подозрение пока никому не объявляли.