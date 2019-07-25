Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко считает, что намерение президента Владимира Зеленского уволить его с должности противоречит принципам Европейской хартии о местном самоуправлении

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Кличко также раскритиковал намерение партии "Слуга народа" разделить полномочия мэра и главы КГГА.

"Влияние президента и правительства на местное самоуправление прямо противоречит Европейской хартии, такого раздела полномочий. Если мэра выбирают, и он не имеет никаких полномочий, чтобы реализовать ожидания жителей, которые доверяют ему реализовать эти полномочия, нет ни в одном европейском городе, ни в одной европейские или современной стране", - пояснил Кличко.

Мэр Киева также рассказал, как будет действовать в случае, если его лишат должности главы КГГА.

"Ни в коем случае я сдаваться не буду, я буду делать все для того, чтобы отстоять местное самоуправление. И это вопрос не мой, этот вопрос вообще принципов которые должны быть в нашем городе, чтобы киевляне имели возможность управлять городом. Через выборы, которые поручают, выбирая Киевский городской совет, и мэра столицы. Я убежден, что другого пути нет. Также мы будем обращаться и в юридической плоскости, этот вопрос решать. И буду обращаться к общественности, будем делать все шаги для того, чтобы этого не произошло", - сказал Кличко.

Он также заявил, что намерение разделить полномочия мэра и главы столичной городской государственной администрации "попахивает авторитаризмом".

"Общество формирует бюджет, общество должно вызовы, общество должно землю, имущество, она выбирает менеджера, который должен этим распоряжаться и отчитываться перед обществом. А если этого не нужно, зачем тогда мэрские выборы вообще делать? Давайте мэра отменим вообще и будем назначать человека сверху, который и будет управлять, как будет нравиться президенту", - добавил Кличко.

На вопрос, возможно ли, что Киевский горсовет своим решением расширит полномочия главы КГГА, Кличко ответил, что "не исключает" и "работает" над этим.

Напомним, 24 июля Офис президента Зеленского обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Ранее глава ОП Андрей Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем. Однако, когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью знаменитых венских соглашений между Порошенко и Кличко.