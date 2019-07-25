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Российской телеведущей после посещения Киева запретили въезд в Украину

Дана Борисова в украинской столице снималась в шоу для российского телеканала.

Российской телеведущей после посещения Киева запретили въезд в Украину
Фото: инстаграм Даны Борисовой

Российской телеведущей Дане Борисовой, которая на днях посетила Киев для съемок шоу для российского телеканала "Пятница",  на три года запретили въезжать на территорию Украины.

Об этом сообщает Детектор медіа, ссылаясь на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Правда, в ведомстве не уточнили, когда именно ведущей запретили въезд.

Сама Борисова прокомментировала РИА Новости запрет украинских спецслужб на въезд в Украину, заявив, что "все очень ожидаемо".

"Я удивилась, как меня там еще в последний день не закрыли... Там же сотрудник (СБУ – ред.) назвал меня лицом, нарушившим закон", - сказала Борисова

15 июля Дана Борисова сообщила в своем инстаграме, что "без проблем" приехала в Киев для участия в съемках очередного сезона российского телешоу "Пацанки".

Как сообщалось, Борисова в 2017 году была в оккупированном Крыму и назвала полуостров "российским".

Министерство культуры Украины ведет перечень российских артистов, которым запрещено пересекать украинскую границу из-за угрозы национальной безопасности. Последнее обновление этого списка было 14 июня 2019 года, тогда там было 147 человек.

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