​Россия заплатила "Укртранснафте" €2,3 млн за попадание грязной нефти в трубопровод

"Дружба" простаивала более двух недель по вине российской стороны.

Российская госкомпания "Транснефть" заплатила "Укртранснафты" 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинскую часть нефтепровода "Дружба".

Пресс-служба "Укртранснафты" сообщила, что это первая часть компенсации. Полученные деньги позволили покрыть недополученный доход за временную остановку транзита в апреле.

Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования "Транснефтью" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба", потому что ее откаались принимать на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на участке "Фенешлитке" (Венгрия). Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза Укртранснафте удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье.

17 мая компания повторно вынужденно приостановила транзит, так как европейским партнерам потребовало дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий. Поставки нефти были возобновлены 21 мая.