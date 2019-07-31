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НАПК распределило бюджетные деньги на финансирование партий в 3 квартале

Финансирование получили шесть политических сил.

НАПК распределило бюджетные деньги на финансирование партий в 3 квартале
Фото: Podrobnosti.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции предоставило шести парламентским партиям государственное финансирование их уставной деятельности в III квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Партия "Народный фронт" получит 36,36 млн гривен; "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко") - 35,84 млн гривен; Радикальная партия Олега Ляшко - 12,23 млн гривен; ВО "Батькивщина" - 9,33 млн гривен; "Самопомощь" – 32,16 млн гривен.

Партия "Оппозиционный блок" в III квартале получит средства из госбюджета в размере 50% (за ІІ та ІІІ кварталы) общей величины ежегодного госфинансирования для партии – 30 млн 979,4 тыс. грн, так как ранее НАПК принимало решение о неперечислении средств госфинансирования во втором квартале.

НАПК также уведомило партии, которые набрали 2% голосов избирателей, что решение о предоставлении финансирования или отказе в финансировании будут приняты в течение 5 дней после официального объявления результатов выборов, при условии подачи справки о том, что партия открыла отдельный счет в национальной валюте. Партия может отказаться от государственного финансирования.

Напомним, по итогам обработки электронных протоколов в парламент прошли "Слуга народа", "ОП За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

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