Ливия отпустила в Украину моряка, задержанного в 2016 году по обвинению в совершении преступления.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

"Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года", - написал Заяц в твиттере.

Завдяки зусиллям укр дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення та перебував там з 2016 року. Працюємо, щоб якнайскоріше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків! — Andriy Zayats (@ZayatsAz) July 31, 2019

По его словам, МИД работает, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и из других стран всех украинских моряков.

Напомним, в начале 2018 года из многолетнего плена в Ливии удалось освободить четырех украинских нефтяников.

В 2011 году их и еще 18 человек задержали в Триполи (Ливия). Новые власти Ливии заподозрили их в пособничестве силам свергнутого лидера страны Муамара Каддафи в ходе гражданской войны.

Большинство из них вернулись в Украину весной 2014 года.