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Ливия отпустила в Украину моряка, задержанного в 2016 году

Украинца обвиняли в уголовном преступлении.

Ливия отпустила в Украину моряка, задержанного в 2016 году
Фото: EPA\UPG

Ливия отпустила в Украину моряка, задержанного в 2016 году по обвинению в совершении преступления.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

"Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года", - написал Заяц в твиттере.

По его словам, МИД работает, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и из других стран всех украинских моряков.

Напомним, в начале 2018 года из многолетнего плена в Ливии удалось освободить четырех украинских нефтяников.

В 2011 году их и еще 18 человек задержали в Триполи (Ливия). Новые власти Ливии заподозрили их в пособничестве силам свергнутого лидера страны Муамара Каддафи в ходе гражданской войны.

Большинство из них вернулись в Украину весной 2014 года.

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