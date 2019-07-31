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Германия отказалась участвовать в миссии США в Персидском заливе

Берлин считает стратегию максимального нажима на Иран неверной.

Германия отказалась участвовать в миссии США в Персидском заливе
Фото: blogs.cfr.org

Германия не будет участвовать в миссии США у берегов Ирана в Персидском заливе.

Об этом заявил в среду, 31 июля, в Варшаве, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас, передает DW.

При этом он добавил, что в этом вопросе правительство в Берлине координирует свои действия с французскими коллегами.

"Мы считаем стратегию максимального давления неверной. Мы не хотим военной эскалации, мы и далее будем выступать за дипломатические шаги", - указал Мас.

Накануне США предложили Германии, Франции и Великобритании присоединиться к американской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы. Ранее Лондон предлагал создать для этих целей общеевропейскую миссию.

С тех пор как США вышли в 2018 году из международного соглашения с Тегераном по иранской ядерной программе, обострились конфликты в регионе Персидского залива, в которых участвует ряд государств, отмечают наблюдатели. В частности, 13 июня в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера, в котором США обвинили Тегеран.

В июле власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, заподозрив его в перевозке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Спустя две недели бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства.

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