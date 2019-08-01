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Венгрия разрешила транзит предназначенной для Сербии военной техники РФ воздухом

Ранее Румыния не пропустила российскую военную технику через Дунай.

Венгрия разрешила транзит предназначенной для Сербии военной техники РФ воздухом
Фото: 112 Украина

Правительство Венгрии в среду, 31 июля, защитило свое решение разрешить транзит российской военной техники через свое воздушное пространство, несмотря на санкции ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Россия доставила 10 боевых разведывательных патрульных машин БРДМ-2 на военную базу сербской армии. Это была часть обещанной поставки 30 б/у танков Т-72 и 30 БРДМ-2.

Транспортные средства доставили, несмотря на то, что соседняя Румыния отказала в транзите российского транспорта с вооружениями через Дунай в связи с международными санкциями против Москвы из-за ее действий в Украине.

После аннексии Крыма Россией ЕС ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией, а также запрет экспорта так называемых товаров двойного назначения, которые можно использовать как в военных, так и в гражданских целях.

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил журналистам, что авиаперевозке было позволено пройти через воздушное пространство Венгрии, поскольку груз перевозили не в военном самолете, а в гражданском, что не требует специального разрешения.

"Конечно, мы получаем уведомления о гражданском самолете, который входит в воздушное пространство Венгрии, но это полностью оповещения типа протокола, который следует просто признать", - сказал Гуйяш, добавив, что по географическим причинам российский груз также должен был пролететь через Польшу и Словакию.

"Самое главное для нас - это то, что нам удалось перевезти транспортные средства в Сербию", - сказал президент Сербии Aлександар Вучич. "Как и каким путем они прибыли, это наше дело".

По данным сербских СМИ, ранее - 23 июля - в Сербию были поставлены 6 истребителей Миг-29, четыре вертолета MI-17 и MI-35.

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